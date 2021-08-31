全球三大信評機構之一的穆迪投資者服務，31日確認富邦人壽、富邦金控的信評展望從「負向」調整為「穩定」，富邦人壽的保險財務實力評級（IFSR）A3 等級，富邦金控的發行人評等Baa1，則獲得確認。

富邦金控及旗下重要子公司擁有3個關鍵信評機構授與的信用評等，其中標準普爾全球評級和穆迪均為國際級，中華信評則授與台灣在地信評。自2020年新冠疫情全球大流行，因聯準會帶頭大降息，資金部位龐大的保險業收入受損最大，亞太區保險機構的評等展望紛紛被信評機構轉為負向。不同於穆迪遲至現在的8月底才宣布，將富邦金控及重要子公司的信評展望從「負向」調整為「穩定」， 中華信評和標普在今年第一季就確認此項調整。

穆迪指出，此次將富邦人壽的評等展望從「負向」調整為「穩定」，是穆迪研究團隊預估富邦人壽的盈利能力、資本水準等財務實力，隨著資本市場波動的消退而有所改善，儘管全球利率偏低，未來12～18個月應能繼續保持穩健的盈利能力和穩定的資本水準。

「即使在利率偏低的情況下，富邦人壽的主動產品和投資管理也有助於緩解獲利的壓力」，穆迪分析師團隊表示，富邦人壽藉由持有的股票和債券實現收益，以補充投資收益，經過大量處置收益的推動下，帶來淨收入的強勁增長，2020年全年和 2021 年上半年獲得漂亮的正投資利差。

此外，為了應對較低的債券收益率，富邦人壽調降了保單信貸利率，此舉加快負債成本的下降，也將緩解負利差的風險。對沖成本的下降也有利於減輕經常性收益率的壓力。

此次穆迪對富邦金控其及重要子公司的評等確認，主要差異就在信評展望的調整，也包括富邦華一銀行。而富邦財險股份有限公司（Fubon P&C）的保險財務實力評級IFSR，則從A3下調至Baa1，評等展望轉為「穩定」。

(時報資訊)

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