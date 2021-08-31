桂盟（5306）集團董事會今（31）日決議，以110年盈餘分派第一季及第二季股息，合計4.5元，預計明年1月14日發放。以今日收盤價211.5元來推算，現金殖利率逾4％。

桂盟是全球最大鏈條製造集團，業務範圍橫跨自行車、機車、汽車及車庫門系統等，是傳動系統中不可或缺的關鍵零組件。而桂盟營運績效居業界翹楚，連續兩年營收與獲利創下歷史新高；今年上半年，桂盟大賺7.79元，年增幅達64％，創下同期新高！預期2021年營收與獲利將續攀高峰。

桂盟在穩健的營運基礎下，不斷強化ESG、向標竿企業看齊及與國際接軌。根據國際知名的永續評鑑機構Sustainalytics最新公布2021年「環境、社會與公司治理風險評等」，桂盟排入全球受評企業前6％，在台灣自行車業界表現最佳；今年桂盟更向標竿企業看齊並與國際接軌，改採每季發放現金股利。

法人表示，台灣的自行車產業與半導體產業、電子業都在全球供應鏈上位居關鍵地位，競爭力與國際化程度也深受全球矚目。桂盟在自行車產業一直扮演著重要關鍵零件供應商，長期居市場領導地位，同時也具備良好的營運績效與穩健的現金流量。

隨著電動輔助自行車（e-bike）興起，各品牌紛紛推出多款e-bike，桂盟早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗因應電動自行車高扭力及高磨耗；今年上半年，電動自行車專用鏈出貨量達97萬條，年增約五成；2021年全年可望挑戰200萬條。

近年來，桂盟集團不斷在ESG各面向精進，積極邁向全方位的全球企業公民，加上自行車產業未來在電動自行車、中高階車款的帶動下仍將持續看好，法人認為，桂盟的企業價值將持續走在成長的趨勢上。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意