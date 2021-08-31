第一金控(2892)31日舉辦2021年上半年法說會，第二季在嚴峻的國內疫情衝擊下，總結上半年稅後淨利為109.13億元，較去年同期成長24.5％，每股盈餘(EPS)為0.85元；除銀行子公司累積獲利年成長11.9％外，受惠台股的大波段行情，證券、人壽、投信、AMC等子公司稅後獲利亦同步成長，非銀行的獲利貢獻達到12.2％的高點，顯示第一金近年來耕耘分散獲利動能的成效。

對國內分行廣布的第一銀行而言，5月中旬起進入疫情三級警戒，特別努力在疫情中維繫顧客服務不輟與維護員工健康安全，尤其是集團據點密集的雙北市，恰是本次的疫情熱點，藉由長期布局的數位通路/網銀平台，成為客戶疫情期間的金融服務幫手，統計使用數位通路交易筆數更較去年同期成長55.3％，進一步邁向虛實整合的新里程碑。

商機也在疫情蔓延時，因遠距工作與教學需求帶動產業急單效應，子公司一銀放款年成長達9.3％，特別是來自製造業資金需求，服務業雖受創較重，但整體中小企業放款年成長仍達12.2％。房貸(成長2.8％)與手續費收入(成長3.7％)均維持溫和成長，理財手收亦較去年同期增9.0％。

另外，在資產品質方面，歷經去年歐美市場疫情肆虐導致的不良放款，今年幾乎已清理完畢，截至第二季底，一銀逾期放款比率為0.20％，已回復2016年的超低水位，覆蓋率也達595.90％的4年新高，顯示現階段銀行資產品質相對良好。

一銀自2021年6月起採用新LTV標準法計算房貸與土建融的風險權數，受惠於新標準的實施，截至第二季底止之第一類資本為12.28％、資本適足率14.14％，已較過去提升資本適足率約60 bps，有助於銀行未來擴充資產規模。

8月後台灣疫情已明顯緩和，社會正在適應解封降級、恢復正常生活的新常規，台灣疫情可望在各方努力下逐漸和緩，以利受創產業恢復生機與成長動能。

(時報資訊)

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