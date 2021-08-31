縱橫股海、債市，哪家壽險公司還藏有最多獲利本？據壽險公司半年報揭露，國內外股票及基金等權益型投資未實現利益，到6月底最多是富邦人壽，有逾1,648億元，其次是國泰人壽有848億元，南山人壽則以545億元排名第三。

若加上債券部位（含攤銷後成本），則6月底未實現利益最多，還是國壽，有3,917億元左右，富壽則以3,153億元緊追在後，南山人壽則有2,503億元，排名第三。

除了前三大壽險公司外，未實現利益合計逾千億元的，還有全球人壽約有1,090億元，中國人壽大約有1,067億元，台灣人壽則有逾1,018億元。

今年6月底應該是壽險業季底持有股票類未實現利益最高的一次，整體壽險業約逾3,200億元，而持有的國內外股票總市值大約新台幣2.77兆元，尚不包括各類基金部位，估計也有數兆元。

但若看整體股債未實現利益，今年6月底則不是最高，去年底時債券殖利率相對較低，即壽險公司持有的債券部位，去年底價值比今年6月底高，2020年12月底壽險整體未實現利益約逾2.31兆元，但今年6月底則近1.58兆元，少了7,300多億元，除了是債券價格下跌外，壽險公司上半年也實現逾4千億元的資本利得，但因為股票價值大增，所以未實現資本利得還在相對高點。

(時報資訊)

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