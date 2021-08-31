龍燈-KY(4141)受惠糧食需求及價格持續提升，推波作物保護劑市場需求成長，第二季稅後獲利1.8億元，由虧轉盈，EPS達1.03元。惟因運費成本飆漲，上半年稅後淨損0.4億元，每股虧損0.25元），則已較去年同期大幅改善。

營運大見轉機的龍燈，第二季合併營收26.5億元，年增9.0%；若以功能性貨幣美元計算，單季合併營收達9,463萬美元，年成長率達17.1%；第二季營業毛利9.5億元，年增約18.5%。

該公司上半年合併營收47.6億元，年成長8.4%；若以功能性貨幣美元計算，上半年合併營收達1.7億美元，年成長率高達16.7%；加上營業毛利率34.95%，也較去年同期33.92%成長。

不過，上半年營業淨利1.74億元，受到全球海運成本飆漲的影響未能大幅成長，導致上半年稅後淨損0.4億。

袁財務長表示，龍燈美元營收仍然延續去年成長趨勢，呈現兩位數的增長，尤其幾個主要市場的成長表現亮眼，佔公司營收比重約35%的中國市場成長約16.5%，拉丁美洲、北美及歐洲市場年成長率各高達25.6%、25.1%及36.4%；同時，營業毛利率也較去年同期增加約一個百分點，上半年營業毛利同步成長11.7%。

不過，由於受到疫情影響造成上半年全球運費高漲，公司整體營業費用佔營收比率增加約2%，使得營收及毛利的成長部份被抵消掉，公司目前除加強採購及供應鏈的費用管控外，將設法調整商品價格以緩解運輸成本的增加。

(時報資訊)

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