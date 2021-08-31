集保結算所31日表示，今年5月中，中央流行疫情指揮中心因應國內新冠疫情發展，公布全國疫情警戒標準提升至第3級，金管會也公告各公開發行公司股東會召開日期延至7月1日起至8月31日。在疫情警戒期間，為利公司召開股東會並兼顧防疫措施，集保在金管會指示下，參考疫情指揮中心公布之指引，公告因應疫情警戒第3級召開股東會之防疫作業指引，並隨著疫情發展狀況，適時滾動精進調整，提供各公開發行公司召開股東會之防疫參考。

7月初在疫情警戒仍處於第3級期間，各公司已陸續召開股東會，為避免群聚感染風險，在股東會場地容留人數做了嚴格限制，各室內不得20人以上，各室外不得40人以上。隨後因應疫情指揮中心在7月23日將疫情警戒標準降為第2級，集保依照疫情指揮中心公告集會活動人數標準，同步滾動調整防疫作業指引，在股東會防疫的場地容留人數隨之調整，俾公司安排股東會場地及座位，以利股東會順利進行。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年在新冠疫情威脅下，1,930家上市櫃及興櫃公司均已順利召開股東會，要感謝各公司恪遵股東會場地容留人數規定，加強人流控管，並依照防疫作業指引對股東量測體溫、請股東佩戴口罩、做好各項防疫措施。

朱漢強指出，集保自7月起追蹤各公司召開股東會的防疫措施、會場設置、容留人數等，均符合防疫作業指引規定，另也要感謝各股務代理機構協助提供各公司的防疫措施資訊，讓金管會即時掌握各公司防疫作業情形，共同為防疫盡一分心力。

(時報資訊)