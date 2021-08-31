永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，31日正式簽訂聯合授信合約。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐擔任管理銀行並邀集7家金融同業共同參與，資金將協助建置位於台南市七股區120MW（百萬瓦）、全台迄今最大規模漁電共生電廠，預計2022年底正式啟用，累計可創造30億度綠能發電量、減碳效果逾4,000座大安森林公園吸碳量。

永豐銀行指出，此次配合政策推動土地多元利用，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及養殖產業與生態三贏。

歐陽子能表示，永豐銀行深耕綠色金融服務並持續開發服務多元性，自2019年起籌組大型太陽能電廠聯貸案，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；2021年3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台，推動市場自由化，進一步協助台灣企業接軌RE 100全球潮流趨勢。

響應漁電共生政策，永豐銀行指出，今年5月統籌主辦旗下首宗「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，成功打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；同時與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，以行動支持地方發展，協助企業或個人減輕建置電廠的初期資金壓力。

除力挺綠能產業外，永豐銀行也積極落實響應ESG永續發展，包括今年5月發行全台首檔社會責任債券募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。

（永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，31日進行簽約儀式，左起為凱基銀行總經理曹慧姝、大亞集團董事長沈尚弘、永豐銀行資深副總經理歐陽子能。圖／永豐銀行提供）

(時報資訊)

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