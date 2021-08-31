交通部觀光局今日公布2020年台灣旅遊狀況調查，受到新冠疫情爆發影響，國旅人次從2019年近1.7億旅次，降到去年約1.43億旅次，負成長15.54％，為6年來最低，產值衰退約450億元。

觀光局推估，2020年12歲以上國人國內旅遊總次數約為1億4297萬，就各季成長狀況來看，第1季負成長35.2％，第2季負成長18.4％，第4季負成長6.6％，僅第3季較上年同期成長2.8％，顯示安心旅遊補助等多項振興方案達到成效。

去年約有58.1％的旅次是在居住地區內從事旅遊活動，高於2019年的55.7％。約有66.4％的旅次是旅遊1天，20.2％是2天，9.9％是3天，3.5％的旅次是4天以上。去年9成以上民眾選擇自由行，「自然賞景」仍是最受歡迎的遊憩活動。

觀光局統計，37％民眾因新冠肺炎疫情影響而減少國旅次數，減少主因為「擔心受到感染」；但也有1.4％民眾增加國旅次數，主要原因是「對台灣防疫有信心」。

值得注意的是，2020年國旅人次變少，但每人每次平均旅遊支出反而增加，從2019年的2320元增加到2433元。不過由於整體國旅人數負成長，2020年產值衰退約450億元。

就2020年旅次分析，國內旅遊最熱門的10大去處，「淡水八里」蟬聯冠軍，其他依序為「礁溪」、「日月潭」、「安平古堡」、「愛河、旗津及西子灣遊憩區」、「溪頭」、「逢甲商圈」、「天祥」、「七星潭」及「台中一中街商圈」。

(時報資訊)