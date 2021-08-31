倫元投顧分析師陳學進表示，台股31日開低震盪走高，終場上漲93.77點，漲幅0.54％，收在17,490.29點；櫃買指數亦同步上漲0.94點作收，漲幅0.44％，收在214.02點；三大法人進出方面，外資續買242.61億元，投信續買1.03億元，自營商續買13.16億元，惟外資法人於台指期轉買128口多單，累計淨空單部位為19,164口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股31日加權指數反彈上漲來到季線位置區，短線上適度拉回整理有其必要，加上市場傳出，大陸13屆全國人大常委會第28次會議先前通過新修訂的「海上交通安全法」，學者擔憂這將成為海上衝突之不定時炸彈，才會造成加權指數31日盤中下殺拉回，屬於政治性的利空，與整體經濟面並無關聯。

個股方面，本周納入投資組合的力特，自結前七個月EPS達2.34元，擺脫全額交割行列，即便31日震盪洗盤，惟隨股價站穩均線之上、低檔量增、內外資法人大戶心態偏多，後續只要守穩10日線不破，預期將仍有續漲機會。

選股方面，包括中化生、富鼎、尼克森、驊訊、通嘉、研通、長科*等，股價均表現強勢，部分產業前景持續看佳、公司營運具轉機成長題材，只要有資金點火作價拉抬，往往股價都容易有大漲表現。

至於電子股，則有晶圓代工、矽智財（IP）、ASIC設計、再生晶圓、矽晶圓、設備、封測、電動車概念股等；此外，隨低軌道衛星通訊時代來臨，衛星通訊大廠台揚也值得留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意