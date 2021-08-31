大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹表示，大陸8部門於7月13日共同印發「關於持續整治規範房地產市場秩序的通知」，目前各地已開始行動，下一步將會與有關部門督促各地落實通知要求，加大房地產市場秩序整治力度，維護人民群眾合法權益，不斷提高民眾滿意率。
陸媒報導，住建部部長王蒙徽31日出席國務院新聞辦公室記者會表示，大陸住房和城鄉建設部改革創新，建成世界上最大的住房保障體系。
王蒙徽強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購併舉的住房制度，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。
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