大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹表示，大陸8部門於7月13日共同印發「關於持續整治規範房地產市場秩序的通知」，目前各地已開始行動，下一步將會與有關部門督促各地落實通知要求，加大房地產市場秩序整治力度，維護人民群眾合法權益，不斷提高民眾滿意率。

陸媒報導，住建部部長王蒙徽31日出席國務院新聞辦公室記者會表示，大陸住房和城鄉建設部改革創新，建成世界上最大的住房保障體系。

王蒙徽強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購併舉的住房制度，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。

(時報資訊)

主要市場指數 紐約道瓊 35331.18 -29.55(0.08%) S&P500 4531.25 +8.57(0.19%) Nasdaq 15354.42 +95.19(0.62%) 費半指數 3423.78 +6.06(0.18%) 日經225 28451.02 +361.48(1.29%) 南韓KOSPI 3207.02 +7.75(0.24%) 香港恆生 26028.29 +149.30(0.58%) 上證指數 3567.10 +23.16(0.65%) 深圳成指 14314.09 -14.30(0.10%) 英國FTSE 7145.86 +26.16(0.37%) 法國CAC 6758.80 +78.62(1.18%) 德國DAX 15804.93 -30.16(0.19%)