沒有停售效應又遇上國內新冠肺炎疫情升溫，6月美元保單出現今年首次衰退。金管會31日公布，6月外幣保單新契約保費約新台幣366億元，較去年同期衰退28％以上，主要是美元傳統壽險去年6月因最低死亡保障門檻，出現一波停售效應，今年則沒有，加上第三級警戒無法面對面行銷，美元傳統型保單6月僅賣6.09億美元（約合新台幣170億元），比去年6月衰退近59％所致。

但6月美元投資型保單依舊「強強滾」，單月銷售6.1億美元，較去年同期成長85％，連同5月，已是連續二個月美元投資型保單賣贏美元傳統型保單，累計1到6月美元投資型保單新契約保費49.94億美元，即約合新台幣1,404億元，比去年同期成長174％，也是今年唯一仍維持成長的外幣保單類型。

國內銷售的外幣保單，最大宗是美元保單，其次是澳幣及人民幣，歐元保單因為利率太低，一直沒有推出，但在澳洲降息、人民幣匯率不穩定且利率也不如以往後，澳幣保單及人民幣保單銷售都呈現衰退，今年前6月銷量最低的是人民幣傳統型保單，賣了半年還不到新台幣1億元，僅0.19億人民幣，較去年同期衰退88％，主要原因是壽險公司未主推、利率不高下，民眾對投保人民幣傳統保單意願不高。

由於疫情影響，壽險業6月新契約保費僅596億元，其中外幣保單就占61％，主要是今年壽險公司都在賣美元保單，美元傳統型保單因為保單預定利率及宣告利率都遠高於新台幣，且新台幣兌美元匯率目前也相對是高點，使美元利變保單等受到保戶親睞，美元投資型保單則除了投資收益外，保戶還有匯率利益可期待。

過往都是美元傳統型賣贏美元投資型，但今年5月開始反轉，因為主要公司力推投資型保單，加上美元利變壽險宣告利率不如去年、部分壽險公司推分期繳保單等，讓美元投資型保單連二月超車美元傳統型保單。

(時報資訊)