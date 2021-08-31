國票金控舉行法人說明會，發布今年1至6月稅後盈餘22.85億元、年成長53.39％，每股稅後盈餘（EPS）0.79元，每股淨值13.70元，營運穩健向上。

國票金控子公司國際票券上半年稅後盈餘17.56億元、年成長34.16％，EPS為1.07元。國票證券上半年稅後盈餘6.91億元、年成長78.55％，EPS為0.86元。國票創投上半年稅後純益3.62億元，年成長346.91％，EPS為2.35元。

國票金董事長魏啟林表示，該公司上半年獲利表現，主要因子公司營運表現優異，國際票券持續調整授信結構、提高利差，並長期深耕FRCP業務，協助企業有效降低融資成本，加以外幣債券經營有成，第二季外幣債券部位提升至新台幣250.8億元，維持良好投資組合收益與利差，外幣債券收益較去年同期成長20％。

股權業務方面，國際票券因受惠台股行情，並佈局可轉債多年，掌握景氣循環相關個股，第2季收益與去年同期受疫情影響行情，獲利轉盈，大幅成長。

國際票券自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，2020年獲頒光鐸獎及台灣傑出金融業務菁英獎肯定，2021年蟬聯光鐸獎優良金融服務獎。魏啟林指出，國際票券為首家參與太陽能電站專案融資的票券公司，在各營業單位努力拓展下，綠能產業承作額度及動用餘額，由2019年底的85.69億元及34.1億元，成長至2021年6月底的170.28億元及92.23億元，成長幅度分別為99％及170％。

子公司國票證券因上半年證券市場交易日均量屢創新高，帶動2021年第二季經紀業務獲利創佳。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

樂天國際商銀方面，從1月19日正式對外營業，開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，並與樂天桃猿隊、樂天電子書（Kobo）、樂天市場、樂天信用卡合作推動業務，擴大生態圈金融服務場景，未來將持續規劃財富管理、企業金融等業務，豐富金融商品種類。

國票金控上半年營運再創佳績，今年配發現金股利0.65元，現金股利殖利率約為3.72％，股利發放採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。

(時報資訊)