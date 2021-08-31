疫情趨緩，房市買氣回來了，過去三個月低迷累積的遞延買盤出籠，五大房仲8月業績普遍較7月增8～21%，與去年同期持平或微幅成長。房仲業者預期，因疫情而停滯的購屋行為遞延出籠，仍持續推升今年底前的交易量。

根據各大房仲業者統計8月旗下門市交易量，過去5至7月因疫情緊縮的買氣在8月重回市場即使屬於民俗月的傳統淡季，不過五大房仲交易量8月均較7月提升約一至二成，雖然不及7月較6月有三至八成的谷底反彈高月增率，不過幾乎已達到疫情前買氣的水準。

房仲業者指出，台股持續高檔，通膨隱憂下房產保值效應，加上房價欲跌不易，均提升了民眾進場購屋的動機，在疫情「黑天鵝」因素漸為淡化後，房市回到正常軌道上。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，整體房市除了首購買氣穩定外，換屋型的買氣復甦跡象更為顯著，台北市總價2,500~5,000萬元、新北市總價1,500~3,000萬元的產品交易比重提升，反映雙北市在疫情逐漸穩定狀況下，換屋型產品的買氣明顯復甦。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，疫情逐步受控、天氣晴朗，民眾積極看屋、詢價，8月看屋量較7月大幅成長近三成，顯示民眾購屋意願高，加上買賣雙方價格認知共識高，也有利於成交，推升8月房市交易。

若疫情後續發展沒有劇烈轉折，前二、三個月房市因疫情產生的交易停滯期，有望在年底前獲得彌補，依目前交易量推估，今年房市交易量較去年持平甚至小幅成長，仍可期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行張旭嵐指出，8月疫情緩解，民眾出門意願大增，整體看屋量較5月增加9成，北台灣疫情期間受創深，疫後價量回溫也較明顯，尤其收益型的產品，包括店面、辦公室或低總公寓，吸引置產族在價格大幅回升前先行卡位布局。

(時報資訊)