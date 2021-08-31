安泰銀行31日舉行線上法人說明會，公布上半年淨收益29.40億元，稅後淨利12.28億元，基本每股稅後盈餘（EPS）0.63元，淨收益和稅後淨利較去年同期分別減少3％及增加3％，股東權益報酬率（ROE）7.16％，資產報酬率（ROA）0.78％。

安泰銀行表示，該行穩健的存放款組合、嚴謹成本控管及卓越的資本水準，6月底資本適足率18.14％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為16.93％，資本適足率續創新高，優於全體本國銀行第一季底平均值的14.72％、12.75％及11.80％。

安泰銀指出，該行在強健的核心資本支持下，追求以放款為主的適度資產成長，以提昇整體營收成長。6月底放款餘額2,078億元，較去年同期增加43億元、成長2％，存放比為75.5％，優於全體國銀平均的71.45％。今年以來淨利息邊際（NIM）及淨利差持續提升，第二季NIM及淨利差各為1.20％及1.16％，較第一季均增加6個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

收益方面，安泰銀行說明，該行透過明確的市場定位及資產負債管理能力的精進，獲利表現穩健，第二季核心獲利業務皆較第一季提升。上半年利息淨收益17.9億元，手續費淨收益8.8億元，其他淨收益2.7億元。利收較去年同期略增3％，利差持續提升，逐漸擺脫去年以來國內外央行降息的衝擊。

在疫情衝擊下，安泰銀行強調，該行加速推動各項數位化金融服務，數位行動客戶數持續成長，行動銀行交易量更成長65.9％。對於資訊安全把關不輕忽。透過建置SIEM事件監控平台系統，進行網路流量及外部威脅關聯監控，讓全行金融服務受到更堅實的資訊安全防護。

展望下半年，安泰銀行業務策略將持續聚焦資金運用、風險管理、收益能力、數位發展及法令遵循五大面向，在風險治理與堅實資本架構下追求持續穩健的成長。

(時報資訊)