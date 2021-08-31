大陸監管機構日前宣布嚴打看空經濟及金融的市場言論，雖引發市場一陣驚嚇，但曾說不再投資中概股的投資大咖們卻紛紛轉向，再度擁抱起中國夢，如美國女股神凱薩琳·伍德（Cathie Wood）及日本軟體銀行創辦人孫正義，近期均態度丕變，財信傳媒董事長謝金河對此在臉書分析，大陸官方政策與態度，顯然是投資時最大的不確定因素。

謝金河表示，女股神前幾天悄悄掃貨京東ADR，使京東當天一度大漲11%，反觀1個多月前，ARK砍光持股，她還叫大家小心，近來卻改口：「長遠來說，對大陸樂觀多於悲觀」。連原本對陸投資態度謹慎的孫正義，也跳出來續喊投資。而孫曾在阿里巴巴重砸1億美元，如願滾成千億美元鉅富，但隨阿里巴巴創辦人馬雲落難，孫正義在對岸也不再虎虎生威。

中概股這波跌得旣深且重，謝金河舉例，如補教股新東方重跌91%、好未來跌95%、騰訊跌46.8%、阿里巴巴跌51%、美團跌60%、中國快手跌86%、恆大汽車跌90.5%、嗶哩嗶哩跌53.6%。他也稱，好企業遇到不尋常的利空下挫，理論上正是買點，阿里、騰訊、美團都是最具競爭力的陸企，股價暴跌後是否買點已至，首重中國未來的政策走向。

謝金河認為，習近平的共同富裕觀點，源自1953年12月的毛澤東講話，習也把共同富裕作為共產黨第2個百年奮鬥目標，希望建構3次分配，以形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

他進一步分析，1次分配是按市場效率原則進行，少數人先富；2次分配是政府主導的收入轉移，因此要加大稅負、社會保險，轉移支付等調配；3次分配是富者自願慈善捐款，預測接下來大企業定會加大力道捐錢，如騰訊上半年約賺900億人民幣，卻決定分2次捐款千億人民幣，若成慣例，騰訊未來恐成非盈利事業，股價評鑑基礎也會不同，成為投資陸股的最大不確定因素。

(時報資訊)