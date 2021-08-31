（圖為利紳科技公司新風貌。圖／加工處提供）

為促進科技產業園區廠房外觀更新、提升整體美學，經濟部加工出口區管理處今年擴大核定9家廠商申請案，為歷年最多申請案件，由加工處拋磚引玉補助350萬元，預計完成後將會吸引9家廠商投入3,800萬元進行整建。

這9家包括，楠梓園區的台灣恩智浦半導體股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司，前鎮園區的利紳科技股份有限公司、湧盛電機股份有限公司、台灣松尾股份有限公司、瑞儀光電股份有限公司；潭子園區的台灣京三股份有限公司、中台強力磁石股份有限公司；高雄物流園區的台灣糖業股份有限公司高雄分公司。

加工處表示，由於前鎮、楠梓及潭子等三處科技產業園區，建區至今超過50年，部分廠房老舊需要整建更新與美化，加工處自2015年起每年編列經費，至109年止總計完成25案、補助1,500萬元、促進廠商投入約1億2,000萬元、更新面積約3萬8,000平方公尺，成果豐碩， 110年度補助活動已舉行廠商說明會，亦於2月正式公告受理申請，並於8月正式核定9家廠商更新申請案。

加工處進一步說明本次重點申請廠商，包括楠梓園區台灣恩智浦半導體股份有限公司，位於楠梓園區門面，以公司企業色系進行外牆更新，有效打造整個園區科技形象；前鎮園區利紳科技股份有限公司及湧盛電機股份有限公司，位屬同一標準廠房，因此得以一同更新，屬本次前鎮園區示範案件；潭子園區台灣京三股份有限公司則重新改善立面及入口意象，並改善周遭空地植栽，三處科技產業園區皆進行亮眼更新，預計完成後將會吸引9家廠商投入3,800萬元進行整建。

加工處強調，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作， 每年度編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，並公告申請廠商受理，同時持續推動園區基盤設施更新與功能提升，以公、私協力方式打造永續優質的園區環境與幸福園區。

(時報資訊)