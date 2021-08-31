確保開學後防疫安全，台中市議員張瀞分牽線正隆股份有限公司，捐贈近1萬片午餐隔板提供豐原10所小學師生用餐使用。捐贈典禮今日上午在豐原區公所舉行，由台中市府教育局主秘王淑懿代表受贈，她特別感謝張瀞分議員及正隆紙廠關懷在地、嘉惠學子，共同守護學生健康安全。

正隆股份有限公司捐助進1萬片午餐隔板，提供豐原、瑞穗、南陽、富春、豐村、翁子、豐田、合作、葫蘆墩及福陽等10所國小師生用餐使用。捐贈典禮今日於豐原區公所舉行，包括市議員張瀞分、王朝坤均到場見證。

教育局表示，配合教育部「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指引」，回歸學校實體上課後，中午用餐必須備有隔板或保持社交距離以防止飛沫，市府已核定各校經費，用於整備購置學校防疫物資及用品，包含快篩試劑、用餐隔板、備用口罩及消毒用酒精等。

教育局指出，各校依據「台中市高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，包括安排班級由固定人員執行配膳作業；配膳前落實手部清潔、量測體溫、佩戴口罩等防護工作。

此外，師生於校內用餐，應使用隔板入座或維持社交距離，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒等，加強校園用餐環境防護。

(時報資訊)

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