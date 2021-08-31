【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】回應美國電動車製造商特斯拉的請求，傳印度政府正在考慮提供特斯拉減免部分進口關稅的待遇。
外電報導，特斯拉7月曾致函印度總理莫迪，盼該國政府將電動車進口關稅從現行的介於60%～100%調降至40%。印度官員表示，政府對於提供特斯拉關稅優惠措施抱持開放態度，但在做出決定之前，特斯拉必須先提出詳細的投資計畫。
此前特斯拉曾表示向印度採購零組件的金額已經達到1億美元，只要印度政府願意提供稅負減免，特斯拉將進一步擴大對印度的採購。如果特斯拉順利打進印度市場，將大舉投資銷售、服務和充電基礎設施，並考慮擴大在生產方面的投資。
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