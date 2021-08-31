（金管會公布前7月壽險稅前大賺逾3千億元。圖／資料照片）

壽險業2021年表現一枝獨秀。據金管會31日公布，壽險業前7月累計稅前盈餘已達3,042億元，比去年同期成長102％以上，創壽險業近一甲子以來的全年獲利新高，保險局副局長張玉煇分析，主要是壽險公司淨投資收益較去年同期增加1,728億元，推升獲利創高。

同時今年壽險業匯兌成本也相對降低，前7月共1,497億元，比去年同期省了292億元，主要是避險工具「變便宜」，前7月共花費817億元在換匯（CS）及無本金遠期外匯（NDF）等避險工具上，去年同期則是要974億元，這部分就省下157億元，加上今年前7月新台幣兌美元雖也升值，但若完全不避險，壽險海外投資的匯損是新台幣1,982億元，去年同期則是匯損2,278億元，壓力同樣也相對較小。

除了獲利創歷史新高，7月底壽險業淨值達2兆6,725億元，同樣也是歷史新高，即股票、債券價格上揚，推升壽險業「身價」，且可實現資本利得，提高獲利，裡子、面子都有。

今年前7月產險業累計稅前獲利150億元，也比去年同期成長近52％，等於保險業前7月合計稅前獲利3,192億元，應是銀行、保險、證券三業獲利金額最高。

(時報資訊)