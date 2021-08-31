彰化銀行（2801）31日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌對外說明第二季暨上半年營運績效及業務重點。會中公布累計今年1～6月稅前盈餘為48.79億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.40元，整體獲利表現反應出積極耕耘中小企業授信及開拓優質房貸客群等優化資產配置的效益，資產品質則在海外逾放金額減少，且催收績效穩定下逐漸改善。

雖然疫情走勢仍為未來隱憂，但各國施打率提高及歐美陸續解封。陳斌認為，投資市場偏向正面發展，第四季將持續把握商機，並推動及爭取各項業務，挑戰獲利目標。

陳斌表示，在核心業務方面，儘管今年5月中旬起，國內經濟受到本土疫情影響，民間消費因管制措施而銳減，所幸疫情並未影響以出口為主的製造業產線運作，加上台股持續走揚、台商資金回流且利率仍屬低檔等效應下，使彰銀放款量較去年同期增加約493億元。其中，中小企業及房貸分別成長7.13％及15.64％。

財富管理業務因投資市場熱絡及投資意願提升，也連續帶動財富管理相關業績，手續費與去年同期相比成長4.03％。

此外，逾放比0.33％，較去年同期大幅下降，且覆蓋率381.95％，已提升至疫情前水準，資產品質穩健。

展望下半年，陳斌表示，放款業務將持續授信結構轉型策略，提升中小企業授信占比，及拉升海外獲利動能。在聯貸業務上對於前景發展佳的產業也將積極爭取主辦商機，充裕手續費收入。在財富管理業務，除發展多元理財商品，由於疫情期間搭配數位工具提升服務效益佳，將持續推展。資金操作則以平穩性操作為原則，視市場狀況找尋適合標的加碼，台股方面亦將視情況逢低進場。

彰銀認為，隨著主要經濟體大規模施打疫苗，歐美國家逐漸鬆綁防疫措施，經濟將回歸成長軌道，但受到變種病毒影響，尤其是部分疫苗接種率低的國家，將削弱歐美經濟解封所帶來正面效應，面對未來疫情發展、極端氣候及中美角力等諸多不確定因素下，將以更審慎、穩健的態度，動態調整資金操作，各項業務仍往目標前進，在疫情下繼續衝刺。

同時，隨著氣候變遷影響越來越顯著，金融機構主動參與並揭露相關氣候風險已為趨勢，彰銀繼去年提前導入「氣候相關財務揭露」（TCFD）架構後，更於今年7月簽署成為支持者（Supporter），透過更佳的訊息揭露來防範氣候風險，對環境永續與全球組織共同盡一份心力，持續關注環境永續議題，以期成為永續金融的標竿銀行。

(時報資訊)

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