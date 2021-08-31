【時報記者任珮云台北報導】美股資金輪動，屬於價值型投資的金融類股表現更優於標普500指數，根據美國銀行統計，今年以來湧入金融類股的資金超過300億美元，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，銀行恢復發放股利和實施庫藏股政策利多、加上未來升息趨勢明確、上半年財報表現亮眼，在多重利多因素匯聚之下金融股表現強勁，金融精選行業指數(Financial Select Sector Index)今年以來漲幅30.05%，金融類股包括基本面、政策面、籌碼面均轉佳，複委託投資人可掌握契機。

陳弘濬以三大面向分析美股金融股投資趨勢，在政策面方面，去年聯準會因應新冠疫情要求銀行暫停現金股利發放，今年6月宣布大型銀行順利通過壓力測試，銀行業7月起回復發放現金股利與庫藏股，代表充裕資本程度不僅可以抵禦嚴重經濟衰退，還可額外提高現金股利與庫藏股回饋股東；市場預估包括摩根大通(JPM US)、花旗銀行(C US)、美國銀行(BAC US)、富國銀行(WFC US)、摩根士丹利(MS-US)、高盛(GS-US)等六大銀行，未來一年的配息和庫藏股規模上看1,300億美元；高現金股利殖利率與庫藏股買盤力道加持，提高投資人布局金融類股意願。

此外、聯準會利率點陣圖顯示2023年以前可能升息2次，從近期量化寬鬆縮減議題來看，未來將處於升息循環環境，有助於銀行存放利差擴大，推升淨利息收入。統計2004~2006年、2016~2019年兩次升息循環期間，金融類股皆維持上漲波段，期間平均漲幅33.2%。

在基本面方面，陳泓睿分析，今年上半年財報獲利成長強勁，六大銀行上半年合計獲利年增率為145.5%，成長動能來自股債交易部門獲利與呆帳回沖利益；受惠於貨幣、財政刺激和經濟復甦，今年以來美國資本市場表現熱絡，上市數量(IPO)激增，摩根士丹利(MS-US)、高盛(GS-US)公布第一季度利潤刷新歷史紀錄，股票交易和投行業務收入表現亮眼。

陳泓睿指出，呆帳回沖利益是2021年獲利成長另一重點，去年新冠疫情期間，六大銀行合計提列635億美元為貸款損失預做準備，實際上去年沒有發生企業違約潮，銀行放款品質依舊良好，銀行釋放先前增提貸款損失儲備，貢獻上半年六大銀行獲利回沖達到153億元，預期呆帳回沖利益將支撐2021年獲利成長動能。

(時報資訊)