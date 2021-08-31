受疫情、水災影響，中國景氣收窄。中國國家統計局公告，8月PMI 50.1%，創去年3月以來新低；NMI 47.5%，更是1年半來首度緊縮。

製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。

中國國家統計局今天發布8月PMI，為50.1%，不但較7月的50.4%略低，也不及事前預期的50.2%，持續回落。數據顯示，中國製造業擴張力度減弱，景氣面收窄，在調查的21個行業中，有10個行業的PMI位於景氣擴張區間，較7月減少3個。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，今年8月中國製造業仍保持在景氣擴張區間，並呈現5大特點，分別是生產活動總體穩定、市場需求有所減弱、價格指數雙雙下降，以及大、中型企業PMI位於擴張區間、企業對市場發展信心穩定等。

雖然中國8月PMI仍在擴張區間，但是接近榮枯線的50.1%，仍是自去年3月以來的新低，顯示中國製造業景氣持續收窄。

除了PMI之外，今天一併公布的中國8月NMI為47.5%，較7月低了5.8個百分點，是1年半以來首次落入緊縮區間。

去年2月，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在中國全面爆發影響，中國NMI為29.6%，創下歷史新低。隨後於同年3月回到52.3%後，就一直維持在擴張區間。

趙慶河指出，在NMI的細項指標中，建築業為60.5%，較7月高出3個百分點，位於景氣擴張區間，顯示建築業新簽訂合約數量和企業用人有所增加。不過服務業為45.2%，較上月低了7.3個百分點。

他分析，由於COVID-19疫情於多省多點爆發，目前仍處於恢復的過程，因此對服務業帶來較大衝擊。包含運輸、住宿、餐飲、租賃、文化體育娛樂等行業的商務活動指數均降至榮枯線以下，業務總量明顯減少。（編輯：繆宗翰）1100831

(時報資訊)