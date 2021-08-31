【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為徹底貫徹中央政府嚴打新冠疫情決心，31日越南政府要求各家航空公司暫停出售部分列管疫區的國內航線機票。
包括越南國家航空（Vietnam Airlines）、越捷航空（Viejet Air）、越竹航空（Bamboo Airways）、太平洋航空（Pacific Airlines）與越遊航空（Vietravel Airlines）都被要求不得載客飛往部分有社交禁令的城市。
同時，越南航空局也要上述各家航空公司，按實退款7月21日之後購買但尚未使用的機票。目前，胡志明市與河內往返航班，每天最多執行兩個班次並由越航負責飛行任務。
不過，貨機運送不受任何管控。對於防疫與公務航班，各家航空公司得制定具體計劃，匯報航空局外並需送審。
(時報資訊)
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