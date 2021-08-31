【時報記者沈培華台北報導】光磊（2340）今（31）日召開法說會，總經理黃年宏表示，感測產品受惠公司在智能手錶市占率逾五成，審慎樂觀下半年市場景氣，明年及後年也仍正面。隨著大股東日亞化的資金到位，公司也預計投資8億元，用於擴產以及建置高性能光耦元件等產能。公司目前能見度看到明年以後，並預計明年下半年高階產品的效應開始顯現。

光磊總經理黃年宏表示，公司在穿戴式的產品市占率逾五成，下半年隨著耶誕節等季節性需求，預計下半年業績可望逐季成長。針對原物料缺料、有漲價壓力，公司與供應商簽定供貨合約及建立安全庫存；展望下半年，光耦合器市場往漲價的方向，光磊也不排除漲價，以維持毛利率水準，預計下半年審慎樂觀毛利率也有機會比上半年成長。

黃年宏指出，下半年產品有機會漲價，但調整產合組合才是重點策略，除了可讓毛利率上揚，且高階產品有技術優勢，價格可比目前的產品高十倍，預計高階產品的產能明年下半年會起來。

光磊預計投資8億元擴產，且未來會繼續投資；預計明年上半年新產能拉升上來，產能開出進度會視產品組合而定，包括新品及舊品，感測元件產能提升3成以上為目標。

光磊股東會於7月1日通過私募案，每股定價22.93元，募集資金13億7580萬元，大股東日亞化參與應募，資金已全數到位，將用於擴大營運規模、充實營運資金等。

總經理黃年宏表示，日亞化資金13.75億元收足，用於資本支出與財務等。因為董事會仍有市場派，日亞化有疑慮，因此會加強資安及保密，確保日亞化的技術不會外流。

光磊今（31）日召開法說會，上半年營收29.67億元，年增率16.73%；毛利率約32%，優於去年同期的28%；稅後淨利4.28億元，EPS 1.16元，年增約127%。產品比重來看，感測運用占產能70%；照明約占15%，系統占比約15%。

光磊表示，上半年營收/毛利的成長動能受惠於後疫情時代，宅經濟、零接觸、遠距教學、殺菌消毒等帶動感測元件應用的高度發展，在市場原材缺料漲價及疫情分流減少群聚的不確定因素下，公司透過之前取消hub倉與rebate、調整定價策略來降低營運成本和提高生產效率、以及產品組合的最佳化調整，使毛利率持續維穩成長。

LED廠近來為了特定產品應用策略結盟，光磊也獲得大股東日亞化學的全力支持，日亞化學透過引入資金、技術、人才、專利、訂單及全自動化生產管理經驗，提昇光磊的半導體發射與感測元件的競爭力，協助光磊持續進階半導體感測事業的向前推進。

光磊因應各事業單位產能目前是處於供不應求的狀態，展望2022年，內部評估要滿足市場需求至少還有30%~45%的成長空間，因此董事會研議通過，斥資8億元用於：(1)建置高性能光耦元件、長波長VCSEL/LED、長波長PD等產品所需的機型以滿足新製程需求；(2) 去生產瓶頸、擴建產能；(3)進行CIM(電腦整合製造)系統升級，並與顥天光電合作導入機台AI自動化，提昇品質與效率。重點在感測元件應用產能升級，光耦、車載、實境顯示、智慧穿戴、健康醫療等應用都是光磊聚焦的領域。

光磊持續加碼布局次世代感測元件應用開發，結合策略夥伴，轉向高成長、高技術性、利基型的產品與市場，並與國際大廠密切合作，與客戶共同開發高附加價值的產品為主。展望後疫情時代，掌握零接觸，宅經濟的龐大商機，光磊將持續著重以感測搭配發射元件的一站式服務，持續開拓新客戶與新應用市場，成為長期成長動能。

(時報資訊)

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