【時報記者郭鴻慧台北報導】美國商業環境風險評估公司(BERI) 2021年第2次(8月)的「投資環境風險評估報告」指出，臺灣的投資環境風險評比(POR)排名居全球第4名(與2021年第1次同名)，總分61分(與2021年第1次同分)；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。臺灣投資環境風險在本次評比列為1C等級。展望2022年臺灣排名全球第3名，評分62分；2026年全球第3名，評分66分。

在亞洲地區臺灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡(全球第5名、57分)、中國大陸(全球第10名、55分)、日本(全球第14名、52分)、印尼(全球第19名、50分)、越南(全球第20名、49分)、馬來西亞(全球第22名、47分)、菲律賓(全球第24名、45分)、印度(全球第27名、43分)、泰國(全球第42名、37分)。

BERI預期我國2022年營運風險排名第3名(64分)，2026年排名第3名(68分)。2021年第1季實質GDP較去年同期增長8.9%，這是十年來最佳的表現，主要歸因於出口成長21.3%(前季為7.6%)。6月初的工業生產較去年同期增長16.5%，高於前一個月的14.1%，且已連續增長16個月。

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