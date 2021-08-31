【時報記者任珮云台北報導】新纖（1409）今舉行法說會，總經理羅時銓表示，今年到年底的訂單都OK！下半年受疫情、運費和油價等不確定影響，光電類的變數較大，但固聚酯粒和化纖較不受影響，而化纖的可控性又優於固聚酯粒。新纖未來的產品方向會聚焦在可回收、綠電、節能和輕量；而零碳排放和數位轉型是營運的重要方針。

新纖今年前7月營收達247.8億元，年增43%，公司看好8月營收仍能維持35億元左右的高水位。

羅時銓表示，看好寶特瓶級酯粒及回收級聚酯粒市場商機，去年初新纖與日商三菱集團在泰國子公司泰新光工業共同合資擴建的寶特瓶回收級聚酯粒（R-PET）產線，新產線年產能約21萬噸，產值約60億元，明年3Q產能全開。

瞄準循環經濟原材料市場發光的亮點，新纖與越南第一大聚酯廠合作，運用VNPOLY的產能設備，在越南生產銷售聚酯纖維，鎖定環保、機能型的高端產品。新纖也在越南和孟加拉設立回收廠。

新纖營收主要來自三大塊，分別為化纖、塑膠和光電，另有一小部分的金融。在化纖部分，新纖與越南VNPOLY合作的廠區也持續新增機台，該廠主要生產加工絲有27台的機台，可補足新纖過去在大陸紡織相關的產能。化纖項目仍是新纖營收占比最高的，約在5成以上。

在塑膠方面，生產主體有新纖、泛亞工業、泰國泰新等，產品項目有固聚酯粒、工程塑膠、膠片、寶特瓶等。至於光電事業，生產主體有新科光電、友輝光電、達輝光電，而產品項目包括聚酯薄膜、光學薄膜、離型膜、增光膜、TAC膜、ITO膜等。

新纖今年第二季獲利表現亮眼，EPS達1.1元，年增約2成。除新纖和品牌客戶保持良好關係，訂單穩定度高之外，疫情帶動的相關商機也是因素之一，包括醫療面罩需求大增，新纖醫療級膠片每月出貨量從原本的幾十噸，一口氣跳增到200噸以上，足足成長三倍，挹注公司營運；而國內啟動全國防疫三級警戒，學校停課，民眾也減少出門待在家裡，包括添購物資及餐飲外帶等，推升PET寶特瓶等容器包材需求增加，瓶用酯粒出貨也跟著水漲船高。

(時報資訊)

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