大陸首隻外資公募產品貝萊德大陸新視野混合型證券投資基金於30日正式開售，首日就吸金人民幣（下同）30億元，這焦點基金將聚焦新能源等5大主題。

陸媒報導，大陸首家外資獨資的公募基金貝萊德，旗下首推產品基金合約顯示，產品分為A及C份額，自8月30日至9月10日公開募集，上限80億元。將採取雙基金經理制，代銷通路包括建設銀行、交通銀行、平安銀行、中信證券、東方證券、華泰證券、申萬宏源證券、海通和國信證券。

貝萊德大陸新視野混合型的擬任基金經理唐華表示，在選股上，會從好行業、好公司、好領導，以及合理估值這四大維度，來判斷公司是否具備長期價值。在重點投資領域方面，過去大陸品牌沒辦法深入到全球的家家戶戶，但現時在流通管道的變革，為很多大陸公司提供機會。

唐華指出，未來5到10年，大陸的品牌出海有望成為趨勢。此外，碳中和也有望成為未來30至50年間的投資主線，而新能源作為其中的重點主題，或將成為市場持續關注的焦點。

貝萊德是全球最大的資產管理公司之一，截至6月30日，總資產管理規模近9.5兆美元。大陸資產規模高達60兆元，吸引海外巨無霸爭相闖華搶攻肥缺。除貝萊德外，2021年外資公募布局大陸明顯加速，多家機構相繼提交公募基金牌照申請。

(時報資訊)