【時報-台北電】貿聯-KY(3665)110年上半年營業收入131.5億元，稅前淨利11.38億元，本期淨利8.53億元，歸屬於母公司業主淨利8.61億元，基本每股盈餘6.48元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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