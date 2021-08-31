瞄準mRNA發展潛力，北極星-KY(6550)31日宣布，延攬美國加州大學爾灣分校mRNA技術重量級專家Philip Felgner博士加入技術顧問團，另外，mRNA關鍵技術專家蔡雅俐博士則將擔任北極星新成立的Gene Delivery Technology事業群副總經理。

董事長陳鴻文表示，北極星正逐步建立mRNA技術團隊，目前已經掌握近八成的mRNA相關技術，很快的公司將會擁有完整的mRNA技術能量。

北極星表示，Felgner是第一位發明mRNA遞送至細胞技術的先驅者。蔡雅俐則是Felgner的得意門生，在mRNA脂質包覆的關鍵技術具豐富的實務經驗。

執行長陳紹琛表示，Felgner與蔡雅俐的加入將為北極星帶來mRNA技術的研發經驗及相關人脈，對於北極星佈局 mRNA 生物藥劑的研發與生產帶來實質和時效上的重大助益。

Philip Felgner現為美國加州大學爾灣分校生理及生物物理學系教授，並擔任疫苗研究開發中心主任，研究人體的免疫反應及如何應用於疫苗開發。Felgner擁有基因治療的豐富藥界及學術經驗， 他在1987年為第一位發表應用cationic lipids於基因治療的藥物傳遞技術上，該項發明，被用在將mRNA遞送至細胞，及廣泛應用在分子和細胞生物學上的基因治療方面，目前Covid 19已上市的mRNA疫苗產品的藥物傳遞技術也是運用該項技術。

蔡雅俐擁有超過25年在製藥界研發藥物傳遞技術與製程的實務經驗，所開發的藥物種類廣泛，包括注射用藥，眼藥及皮膚用藥，並對特殊劑型如微脂體，奈米乳劑，懸浮微粒等的研發有豐富經驗，將有助於協助北極星建立包括mRNA脂質包覆等關鍵技術能量。

(時報資訊)

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