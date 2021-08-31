自去年疫情高峰後，截至8月中旬，美國COVID-19疫苗完整接種人數累計占人口比重達50.79％，激勵相關類股表現。投信法人指出，未來防疫與健康成為「新常態」，帶來許多健康醫療產業的投資機會。

兆豐投信生命科學基金經理人劉明芳指出，世界衛生組織（WHO）統計，全球因COVID-19感染人數攀升逾2.1億人，雖然全球新冠疫情疫苗施打如火如荼中，仍無法在各國起到群體免疫效果，因此推測未來的1～2年，人們必須習慣與COVID-19病毒共存的「新常態」，這也使得相關生技醫療、健康護理及製藥相關類股未來業績展望佳。

劉明芳表示，「新常態」之下，也帶來許多健康醫療產業的投資機會，估計近兩年全球主要廠商COVID-19疫苗出貨逐年增加，預估2022年全球疫苗達88.5億劑，相關產業鏈將受惠。

此外，疫苗產業將在COVID-19第三劑、流感化的趨勢之下最為受惠，除了研發疫苗的公司之外，生產疫苗的CDMO（委託研發與代工生產）公司、生物反應器設備製造公司及藥品分銷通路等，將是一個龐大的經濟鏈。

去年由疫情所造成的低基期因素，今年以來不論美企、歐企獲利多有雙位甚至翻倍的成長，尤其是健康醫療類股受惠於生物科技，以及醫療器材的持續進步，新冠肺炎疫情前後對醫療健康認知提升，皆有利於類股中長期表現。

(時報資訊)