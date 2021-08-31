【時報-台北電】兆豐金(2886)9月9日召開2021年第二季網路法人說明會，揭露財務及業務現況。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#兆豐金 #法人說明會

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀