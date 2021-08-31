【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】雖然市場持續擔憂新冠疫情會再惡化，但權值股午盤過後發威，帶領大盤衝高。日經指數收28,089.54點，漲300.25點或1.08%，並創自12日以來最高。東證則收1,960.7點，漲10.56點或0.54%。
大和證券認為，午盤過後買盤大幅進駐，才會造成如此這般的大反彈。
大型股紛紛由黑翻紅帶領日股收高，軟銀收漲0.47%，成衣業者迅銷收漲2.1%，同時，東京威力科創也漲1.44%。
31日日股大漲，日本首相菅義偉為提升孱弱不振的人氣，決定更換自民黨幹事長，也被市場視為政治利多。
航運與鋼鐵族群收高。
不過，航空與鐵路業者領跌，是日經表現最不好的兩個產業。日航與全日空各跌1.56%與2.07%。
(時報資訊)
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