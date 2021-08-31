【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】雖然市場持續擔憂新冠疫情會再惡化，但權值股午盤過後發威，帶領大盤衝高。日經指數收28,089.54點，漲300.25點或1.08%，並創自12日以來最高。東證則收1,960.7點，漲10.56點或0.54%。

　大和證券認為，午盤過後買盤大幅進駐，才會造成如此這般的大反彈。

　大型股紛紛由黑翻紅帶領日股收高，軟銀收漲0.47%，成衣業者迅銷收漲2.1%，同時，東京威力科創也漲1.44%。

　31日日股大漲，日本首相菅義偉為提升孱弱不振的人氣，決定更換自民黨幹事長，也被市場視為政治利多。

　航運與鋼鐵族群收高。

　不過，航空與鐵路業者領跌，是日經表現最不好的兩個產業。日航與全日空各跌1.56%與2.07%。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35332.31 -28.42(0.08%)
22:46
S&P500
4531.97 +9.29(0.21%)
22:46
Nasdaq
15363.16 +103.92(0.68%)
22:46
費半指數
3420.39 +2.67(0.08%)
22:46
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7157.79 +38.09(0.53%)
22:31
法國CAC
6765.10 +84.92(1.27%)
22:31
德國DAX
15816.95 -18.14(0.11%)
22:31

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