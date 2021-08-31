日商村田（Murata）在針對5,416名員工PCR檢測之後，揪出6名確診員工，PCR檢測為陰性的員工，將依序允許至公司上班，明（1）日開始，村田福井廠旗下的武生工廠將重新開始運轉。
根據村田的公告，在8月22-8月31日期間，實施PCR檢測，截至8月29日為止，已確認PCR檢查結果的累計人數為5,416名，確診員工病例數為協力廠6名，村田員工則0確診，PCR檢測結果為陰性的員工，將按序允許至公司上班，因此9月1日開始村田福井廠將重新開始運轉。
村田強調，重新開始運轉後，將實施每日約1,000人的PCR檢測。
(時報資訊)
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