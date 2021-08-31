得益於大陸發電量增長，2021年上半年大陸五大發電集團旗下的核心上市公司營收均增長，但淨利增長不一。
界面新聞報導，淨利潤增幅最大的為國家能源集團旗下的國電電力，1～6月國電電力實現營收人民幣（下同）598.65億元，年增13.86％，淨利潤23.2億元，年增272.82％。
國電電力表示，淨利潤增長的原因包括新能源業務利潤年增、融資規模降低導致財務費用減少，以及2020年同期國電宣威破產清算導致當期淨利潤大幅下降。
2020年上半年，受大陸發電量減少及國電宣威破產清算影響，國電電力淨利潤下降72.5％，成為五大電力上市公司唯一淨利潤下滑者。
華電國際和中國電力淨利潤也在期內出現較大幅度增長，華電國際營收534.78億元，年增28.77％，淨利潤33.168億元，年增39.01％。中國電力營收165.4億元，年增26.71％，淨利潤13.7億元，年增16.98％。
另一方面，華能國際和大唐發電的淨利潤則出現下滑。2021年上半年，華能國際營收951.16億元，年增20.17％，淨利潤42.82億元，年減25.3％，但盈利規模位居榜首。大唐發電營收則為503.94億元，年增13.3％，淨利潤16.36億元，年減7.97％。
報導指出，電力企業的業績影響因素包括上網電量、上網電價及燃料價格等因素。上半年五家公司營收的增長，主要得益於全社會用電需求高速增長，拉動發電側電量大幅上升。
(時報資訊)
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