上周舉辦的Jackson Hole全球央行年會結束，全球股市可望持穩向上。根據投信統計過去歷史資料顯示，近15年歷次Jackson Hole會議後全球主要股市平均表現，在會議後一個月來說幾乎都呈現正報酬，以前五名來看，表現最佳為印度3.83％，其次依序為韓國3.62％、越南2.7％、台灣2.57％、巴西2.22％。

再以後三個月來看，印度仍是表現最佳的股市，平均漲幅高達4.4％，上海綜合、巴西、深圳綜合也有3％以上表現，整體來看，新興亞股表現相對出色，特別是印度、韓國、越南、台灣；這些相關區域基金的投資契機，投資人可多留意。

群益投信表示，第四季消費旺季即將到來，每年的9月到12月是全球消費旺季，今年雖受新冠疫情影響，不過隨著新冠疫苗施打讓疫情對經濟的影響料將降低，有助於全球景氣逐漸復甦，消費品需求可望持續回升，以出口為主的新興市場國家經濟成長後市表現可期，加上全球貨幣寬鬆態勢不變，因此建議投資人在投資策略上，還是可以偏股操作，可將包括印度、大中華、台灣等亞股基金以及美股基金納入投資組合。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，外資連番加碼印股，今年來累計買超規模仍為新興股市中最高，內資今年來也是買超印度股市，今年內、外資同步買超印股，顯示國內外投資人對印股相對樂觀，資金進駐下有利於後續表現。今年來印股也不斷頻創新高，累積漲幅已達17.19％，已超過過去三年的年度漲幅，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，預期主要央行維持寬鬆態度不變，且隨著歐美等主要消費市場仍往解封邁進，就業與消費仍是帶動實體經濟好轉的關鍵，市場短線震盪後，仍會尋求風險性資產做配置。台股雖短期震盪劇烈，但全球經濟復甦及資金寬鬆行情延續仍為多頭兩大支柱，加上電子新品推出，汽車產業組裝能量提升等，預估整體基本面仍是持續往上，建議可擇機偏多布局。

(時報資訊)