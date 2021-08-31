【時報-台北電】大洋-KY(5907)上半年營收27.46億元，稅前淨利1.55億元，歸屬於母公司業主淨利1340萬元，每股盈餘0.07元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大洋-KY #每股盈餘 #百貨股 #營收

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀