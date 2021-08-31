【時報-台北電】大成鋼(2027)辦理現增發行3億5000萬股，每股發行價格43元，9月13日為現金增資認股基準日。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大成鋼 #增資 #鋼鐵

個股觀測

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重要商品行情

（更新：2021/09/01）
紐約近月RBOB汽油
2.2826 -0.03
紐約近月輕質原油
68.50 -0.71
BDI綜合指數
4132 -103.00
紐約近月天然氣
4.377 +0.07
紐約近月黃金
1818.1 +5.90
日本近月RSS3橡膠
194.80 -0.20
倫敦三個月期銅
9520.00 +110.00
紐約近月棉花
93.91 -1.70
倫敦三個月期鎳
19547.00 +536.00
倫敦近月布蘭特
71.63 -1.78
芝加哥近月黃豆
1298.75 -6.00
芝加哥近月玉米
534 -6.25

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