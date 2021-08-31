【時報記者林資傑台北報導】中國大陸餐飲業在後疫情時代競爭加劇，連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)對此除維持穩健展店步調開源，並繼續控管成本撙節、針對既有門市進行汰弱留強，預期營運狀況可望持續好轉。同時，集團致力拓展東協及美國等其他海外市場，持續增添營運成長動能。

雅茗2021年第二季歸屬母公司稅後虧損194萬元、每股虧損0.06元，營運小幅虧損。公司表示，主因中國大陸市場競爭明顯加劇，亦受新台幣強升及海運費用暴增影響。所幸公司以加盟為主，相較於開設直營店壓力較小，對此亦調整策略持續因應。

雅茗董事長吳伯超指出，集團過去2、3年致力建立營運開發、人員培訓、數位科技及供應鏈等系統及平台，因此相關研發投資較多。隨著系統及平台陸續建置完成，後續在營運組織上將進行調整，有助降低整體營運成本開支。

吳伯超表示，雖然中國大陸市場競爭激烈，但品牌仍需維持穩健展店步調，才能在市場中維持曝光率。因此，雅茗仍維持每年新展300～500家的展店步調，同時因應市場趨勢變化，對開業時間較長的既有門市評估績效、持續進行汰弱留強。

吳伯超出，中國大陸大部分門市先前均開設在商場，但疫情導致商場人流不如以往，後續將順勢調整據點、轉往開設街邊店或新商圈。商場及街邊店目前為8比2，未來目標將調整成各半，開在街邊店有助於品牌識別及曝光度提升，並便於加強外送服務。

雅茗指出，餐飲跟茶飲市場的目標族群仍是年輕族群，因此每3～5年就會進行品牌及形象升級，吸引消費者關注。吳伯超強調，未來重要且好的商場仍需要進駐布局，但相較以往，將加強對人流量高的街邊店布局，拉高街邊店的布局比重。

除了持續深耕經營中國大陸市場，雅茗亦拓展東南亞及美國市場布局，其中美國目前已展店逾70家，當中超過8成獲利、剩餘2成亦大致打平。據了解，美國開店平均1.5年可回收成本，並掌握超過30單，看好將是未來3～5年的主力市場之一。

(時報資訊)

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