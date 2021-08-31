信義房屋統計全台門市8月前28天的市場交易狀況，過去3個月因疫情而觀望的遞延買盤回籠，8月的交易量較7月增加約16%，和去年同期相比則大致持平，六都之中新北市表現較佳，月增幅度達18%且較去年同期增加約7%，整體房市除了首購買氣穩定外，換屋型的買氣復甦跡象更為顯著。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原本疫情前房市買氣就維持相當熱絡，疫情出現對房市短期衝擊影響為「量大於價」，而隨疫情狀況逐漸穩定，過去三個月累積的遞延買盤，也在8月陸續重新回到市場上購屋，房市也回到疫情前熱絡的市況。

買氣回升 換屋買盤增溫

統計主要的成交總價帶可發現，整體首購買氣維持穩定，不過換屋型買方在8月表現活躍，總價1500萬元~5000萬元的產品，成交佔比都較上月明顯拉高，台北市總價2500~5000萬元的交易比重增加，新北市則是總價1500~3000萬元的產品，交易比重較上月成長，反映雙北市在疫情逐漸穩定狀況下，換屋型產品的買氣明顯復甦。

主要都會區的表現部分，雙北市因為之前受到疫情影響最大，相對遞延回流的買氣表現也較強，台北市交易量月增27%，但年減12%，新北市同步月增18%，且年增7%，台中市交易量則是月增19%，但年減4%，台南市則是月減1成，但年增17%，高雄市則是月持平但年增1成。

當前買氣回溫 移轉棟數恐不同步

曾敬德表示，8月買氣已經逐漸回到疫情前的水準，交易量也明顯回溫，不過官方9月1日公布最新的買賣移轉棟數，因為不動產交易到登記的時間落差，數據還是反映疫情時的交易狀況，因此會出現當下的市場交易反應熱絡，但官方的9月1日六都移轉卻呈現不同步的狀況。

(時報資訊)