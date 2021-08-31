【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】雲端會議軟體公司Zoom Video Communications上季營收首度突破10億美元大關，但也示警在歷經這場大流行病帶動的榮景之後，其遠端視訊會議需求的放緩速度將超乎預期，受此打擊，周一Zoom盤後股價重挫逾12%，報305.05美元。

在一般交易時段，Zoom收漲1.96%，為347.50美元。

Zoom公布第二季營收年增54%，為10.2億美元，優於分析師預估的9.912億美元，並首度突破10億美元大關，但創下該公司歷來最疲弱的增長。

第二季每股盈餘為1.04美元，較去年同期的每股盈餘0.63美元大幅成長，並優於市場預期。

該公司預測第三季營收介於10.15億～10.20億美元，優於分析師預測均值10.13億美元，但較去年同期僅成長約31.2%，遠不及2020年動輒數倍的成長表現。去年這場大流行病帶動了遠端上班上課模式，使Zoom成為家喻戶曉的名字。

財務長Kelly Steckelberg在法說會上表示，我們本來就預期會一直放緩到年底，但它發生的速度比我們預期的要快一些。

隨著新冠疫苗的持續推展，學校已經重新開放，越來越多企業也已重啟辦公室，使Zoom今年的營運面臨壓力。來自思科Webex和微軟Teams等傳統平台的競爭，亦削弱Zoom贏得企業合約的能力。

Zoom預期第三季調整後每股盈餘介於1.07～1.08美元，不及市場預估的1.09美元。

分析師表示，該公司將積極投入事業擴張和升級平台，同時將拓展企業雲端電話業務Zoom Phone，以阻止成長放緩。

Zoom最近宣布其最大宗的投資案，將以147億美元收購客服中心軟體公司Five9，之後又宣布收購德國開發視訊會議即時機器翻譯技術的新創公司Kites GmbH。

(時報資訊)