【時報-台北電】31日A股三大指數分化走弱，環保板塊走強，水泥、磷化工、煤炭等週期股逆勢拉升，石油開採、有機矽等板塊活躍；半導體晶片股下挫，氫能源、CRO概念等板塊走弱。
午後分化格局延續，滬指成功翻紅，深成指和創指跌幅收窄。證券、銀行等大金融板塊聯袂拉升；白酒、5G、 Mini LED板塊表現低迷。終場環保、煤炭、鈦白粉等板塊漲幅居前；半導體晶片、氫能源、Mini LED等板塊跌幅居前。總體而言，市場情緒仍在修復，個股跌多漲少。
收盤，滬指報3543.94點，漲0.45%，成交額為7035億元；深成指報14328.38點，跌0.66%，成交額為7786億元；創指報3214.12點，跌1.76%，成交額為2850億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
35332.31
-28.42(0.08%)
22:46
4531.97
+9.29(0.21%)
22:46
15363.16
+103.92(0.68%)
22:46
3420.39
+2.67(0.08%)
22:46
28451.02
+361.48(1.29%)
14:15
3207.02
+7.75(0.24%)
17:01
26028.29
+149.30(0.58%)
16:08
3567.10
+23.16(0.65%)
15:00
14314.09
-14.30(0.10%)
16:29
7157.79
+38.09(0.53%)
22:31
6765.10
+84.92(1.27%)
22:31
15816.95
-18.14(0.11%)
22:31