日盛投信31日表示，全球減碳浪潮高漲，電動車在綠電產業中扮演舉足輕重要角，歐美政府已明訂禁售燃油車時程後，全球超過20個國家訂定汽車電器化或燃油車禁售令，目標時程落在2025-20250年之間，尤以歐洲國家最為積極；歐盟更在7月14日宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車。

高盛認為歐盟此舉將讓電動車產業將順勢崛起，也隨即上調全球電動車總銷量，2025年銷量上修30％至1千3百萬輛，2030年上修23％至3千2百萬輛。在高速發展下，電動車將邁入黃金十年，投資相關概念基金不容錯過。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，電動車產業商機龐大，全球車用電子市場大致分為動力控制、電動車輛系統、行駛系統、車身系統及車載資訊等，根據IEK預估，預測2020年全球汽車電子市場產值合計達2,745億美元，2030年上看5,061億美元、複合年成長率（CAGR）6.3％。其中電動車輛系統2020年產值442億美元，2030年達1,969億美元、CAGR 16％。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，對於車用半導體市場，根據外資調研機構預估，全球車用半導體2020年產值約367億美元，推估至2025年將達693億美元，全球半導體產值約5千億美元 、 CAGR13.6％，同時預估2030年達1,005億美元、CAGR10.6％，高速成長背後醞釀龐大的投資新商機。透過智能車基金掌握成長動能看旺的車用電子大廠，將智能電動車產業中的領先企業群完整掌握。

(時報資訊)