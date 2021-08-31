（雅茗董事長吳伯超在線上記者會表示，啟動「Happy Lemon 3.0」計畫。圖／姚舜）

連鎖餐飲集團雅茗（2726）啟動「Happy Lemon 3.0」計畫，全球門店同步升級、強化布局美國市場，董事會並通過與「大師兄餐飲集團」策結盟布局餐食市場，期能為後疫情時代建立成長引擎。

雅茗已在台北公館商圈以全新店型開出台北旗艦店，9月1日正式營運，未來將以「有顏、有料、有故事」的新店型布局全球。雅茗董事長吳伯超表示，疫情改變了世界，內地競爭加劇，且仍有疫情，而台灣為珍奶發源地，文化深厚與創新能力強，所以雅茗將以台灣為基地，持續以新形象、新菜單、新服務與新科技布局全球，而新形象旗艦店將肩負「示範店」責任。

受疫情衝擊，雅茗今年第二季虧損，吳伯超表示，雅茗在大陸將進行組織再造與瘦身，門店汰弱留強，並提高街邊店比例，目標商場店與街邊店占比各半，並逐步導入餐食，增加門店營運動能與效能，提高競爭力。並維持每年300到500家速店展店。

除在東南亞印尼、 馬來西亞與既有加盟商持續合作展店，目前「快樂檸檬」在北美展店數已逾70家，已簽約預計新增加盟店家也逾30 家家，且在美西地區已是茶飲強勢品牌。吳伯超表示，為深耕美國市場，雅茗將採「築高牆」 策略拉高競爭門檻 ，持續投資及優化營運開發、人員培訓、數位科技，以及供應鏈4大平台，並建立強大有戰鬥力的「直營」及「大夥伴合盟」開發營運部隊，目標在3年內在北美市場開展超過200店，讓美國市場成為集團重要的營運支柱，中期目標，更要進軍南美洲，搶攻美洲整體10億人口市場。

除了茶飲本業持續穩健發展，海內外布局加速外，吳伯超表示，雅茗已啟動餐食市場佈局，在去年參股「可不可熟成紅茶」後，雅茗董事會也通過與「大師兄餐飲集團」進行策略聯盟，共同開拓海外麵食市場，也仍瞄準多個潛在標的，未來在餐飲市場上的布局更趨完整，形成多角化發展，更添營運動能。

吳伯超說，雅茗布局餐食將著墨複製性高、生產簡單、標準化容易的吃食，可獨立發展連鎖，也可以複合型態與快樂檸檬內新產品。

(時報資訊)

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