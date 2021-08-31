凱基銀行及永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源股份有限公司新台幣57億元聯貸案，已成功募集完成。8月31日由凱基銀行總經理曹慧姝、永豐銀行資深副總經理歐陽子能代表銀行團，與大亞集團董事長沈尚弘簽訂聯合授信合約，資金用途為支持目前國內最具規模且開發成熟的地面型漁電共生案，展現凱基銀行的財務專業服務能力，及積極實踐永續金融之行動力。

本聯貸案授信期限共17.5年，總額度新台幣57億元，吸引7家銀行熱烈參與，並以超過1.5倍的額度認購結案。除凱基銀行及永豐銀行擔任統籌主辦行外，包括元大銀行、台新銀行與王道銀行等3家擔任共同主辦，另邀請台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行參與，募集期間響應熱烈。

凱基銀行分析，過往由於漁電共生案場的「養殖經營事實」無明確法定標準，漁電共生案場恐因未達70%漁獲量，而被廢止農業容許致被撤銷電業執照，故經營者不易取得銀行授信。不過今年1月底經濟部召開之太陽光電討論議題研商會後，農委會及能源局於3月正式發函公佈明確規範及程序，確認養殖經營者得以產銷履歷認證或購買魚苗及飼料單據、放養量申報及魚貨交易等文件，作為養殖經營事實之參照證明，使「養殖經營事實」的認定標準較具彈性及可行性，因此相對降低銀行授信風險，提高銀行參與漁電共生案場融資之意願。

響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20%之政策目標，凱基銀行自2016年起陸續參與太陽能發電、離岸風電等再生能源電廠融資專案，促進台灣綠能產業的永續營運。本案完工商業運轉後，每年可望生產約1.6億度電，創造約8萬噸的減碳效益。凱基銀行期望運用核心職能，落實責任金融，呼應母公司中華開發金控之低碳永續經營目標。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意