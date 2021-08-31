配合捷運岡山路竹延伸線建設，高雄捷運紅線RK1岡山站955.29坪「商一」用地，將在9月啟動聯合開發招商，預估開發量體可達8,200坪，開發總銷金額初估上看25億元。

「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」，8月31日舉辦招商說明會，吸引國內壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等16家廠商、近50人到場。

高雄副市長林欽榮致詞指出，RK1站土地開發作為高雄市第二案捷運土地開發案，是岡山試金石，除了具指標性之外，也是北高雄市發展重大契機。

林欽榮表示，RK1基地串連高雄科技產業廊帶，透過捷運系統串連高科、橋頭科、楠梓科技產業園區等北高雄半導體產業鏈，在這些重量級的科學園區優勢加持下，基地區位優勢，更錦上添花。

他說，RK1開發案另一優勢就是雙鐵共構、轉乘便利，在立委邱志偉協助爭取1.8億元的「岡山車站新設東出口及跨站天橋工程」建設經費之後，未來將可透過跨站天橋，至岡山火車站後站，將捷運開發區大樓、捷運車站、岡山火車站以及後站串連一起，後站民眾可直接搭乘火車直接到捷運車站，直接進入開發大樓，交通便捷。

林欽榮表示，基地原可建絕對高度僅70.2公尺，在高市府努力爭取下，國防部終於協助放寬建物的絕對高度至94.44公尺，目前已經進入修法程序，未來，投資人的建物設計更加有彈性，相信在限高放寬後，基地開發大樓勢必成為北高雄新門戶、岡山車站前的新地標。

高雄捷運局長吳義隆表示，RK1周邊商業區基地面積約為1,064坪，基地預估開發量體可達8,200坪，未來，開發總銷金額初估上看25億元。

吳義隆指出，該案可申請危老容積獎勵，再加上捷運容積獎勵、容積移轉等，獎勵後容積可達626％，未來審查將分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於4.08億元、或累積不低於12.24億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、土地所有人最低分配比例、簡報與詢答，各方面進行評分。

(時報資訊)