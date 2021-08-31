行政院宣布振興五倍券規畫，原本預計將於9月下旬開放民眾預約領取，不過，院長蘇貞昌今(31日)鬆口表示「能夠提前就提前」。而隨著發放五倍券日期接近，各縣市也不斷更新加碼振興措施，除了金門、澎湖、嘉義市普發現金外，新竹市、雲林縣、台南市祭出的方案中，都透露將推抽獎、且大獎皆有「抽汽車」。

《中時新聞網》特別整理出各縣市的振興券相關「加碼」最新進度，讓讀者快速掌握：(截至8月31日15時)

●基隆市：積極規劃中，尚未宣布

●台北市：

◇結合台北通APP推出優惠券，待民眾消費後再讓廠商請款，會透過電子化方式發放。

◇會把追加預算送到議會，要爭取議會支持，相關配合五倍券方案有兩原則，分別是希望用到北市現有的數位機制、把錢留在台北花用。

●新北市：

◇推加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數。

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元。

◇市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，後續會說明。

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一

◇擬推數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費

◇數位券部分結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，細節日後公布

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

●新竹縣：振興五倍券加碼，細節研商中、可能有抽獎活動

●新竹市：與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎是一部汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇預告將推出全國最大振興券的加碼活動，詳情待公布

◇將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布

◇今年台中購物節將再送出豪宅頭獎

●南投縣：研擬加碼優惠

●彰化縣：

◇研商加碼或優惠方案

◇北斗鎮長李玄提出鎮民每人普發500元紓困金，全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放

●雲林縣：

◇規劃10%現金回饋方式來刺激消費，只要來雲林縣消費，憑發票就可在指定地點直接領取10%現金回饋。舉例來說，只要來雲林縣消費500元就可以獲得50元現金回饋，消費1000元就可獲得100元回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋

◇抽百萬名車，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動

◇做公益，縣府將會把民眾領取現金的發票捐獻給弱勢團體，讓公益傳出去

●嘉義縣：正在研擬相關方案及補助鼓勵在地消費。

●嘉義市：

◇加碼普發每人現金2000元

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，市長黃敏惠說，待議會預算通過，市府就會盡快執行

◇會搭配「2021嘉義市購物節」、「600元嘉遊金」等優惠活動，來拚經濟、搶商機，促使嘉義市產業快速復甦，發放的辦法還在研議中

●台南市：

◇搭配購物節抽獎3輛車

◇原本今年最大獎只有車子，市長黃偉哲表示，房子已經籌了半棟，地點可能在善化

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，目前更規劃「獎勵」的秘密武器

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：視疫情滾動式調整、作相關編列，因疫情而調整的童玩節經費會優先作振興方案的相關預算支用

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：

◇金門縣府「5+3」普發5000元紓困金，幫助鄉親度過疫情難關，首波有4類人免申請，約3.3萬人已經於8月30日直接入帳

◇縣長楊鎮浯表示，3000元振興券會搭配100元小面額，並對單一商家核銷上限金額設限，以保障中小型店家

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：尚未宣布

(時報資訊)