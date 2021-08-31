【時報記者莊丙農台北報導】泰豐(2102)今天下午召開股東常會，泰豐、南港(2101)互相提出解任對方董事、獨立董事是今天焦點，也是今年10月15日由南港發起的股東臨時會的前哨戰。不過，會議一開始進行相當順利，而股東會出席率高達93.58％。

以出席率推估，雙方可控股權相當接近，南港為主的市場派可控股權約46.81％，推估泰豐的公司派可掌握46.77％，南港僅小勝0.04％，雙方旗鼓相當，並非一面倒局勢。

泰豐總經理陳重義在報告公司營運情形表示，由於美國輪胎銷售條數由前年193萬條，一口氣成長到293萬條，成長幅度達5成，反觀台灣、非美國市場銷售量分別下滑12％、18％，意味美國市場是公司轉盈動能。但去年底美國商務部對台灣輪胎業者發布課徵52.42～98.44％反傾銷稅率，5月終判出爐，南港稅率達98.44％，其他業者稅率達88.82％，公司遭受池魚之殃，輪胎出口美國競爭力大受影響。

公司也決定提升非美國市場等方式因應，包括歐洲、中南美及亞洲區銷售比重，增加非「乘用車(PCR)和輕卡車(LT)輪胎」銷售比重，如賽車競技輪胎等。也決議中壢廠停產，與桃科廠進行兩廠整併，降低人力及生產成本，並進行資產活化。

(時報資訊)

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