（首宗沙盒落地開花，好好基金平台啟動儀式，金融大咖皆到場，圖／魏喬怡）

首宗金融監理沙盒案終於開花結果！金融科技公司「好好投資」歷經18個月的實驗後改制為「好好證券」31日正式舉辦好好基金平台啟動儀式，好好證券董事長楊少銘31日指出，好好基金平台目前已與十家基金公司、14家銀行簽約，未來客戶可一次開好銀行、基金帳戶，預計2021年第四季有近200檔基金上架，「預估基金規模達400億元時將可損益兩平。」

楊少銘指出，好好證券目前資本額達1.4億元，未來獲利來源有三大，包括：基金贖回手續費（0.3％）、基金交換手續費（千分之1.425）、基金公司管理費分潤等，初步估算，如果平台基金資產管理規模達400億元可達損益兩平。

楊少銘表示，好好投資在沙盒實驗時有8千人申請，但最後只選擇讓900人加入，因為希望能解決市場痛點、只找適合的人參與創新實驗。「好好基金平台」除了注重線上體驗外，也確保客戶款券資產安全，具「三重保障」包含：經手的「交割款」交付銀行信託保管、「基金受益憑證」委由臺灣集中保管結算所保管，以及取得國際ISO27001資訊安全認證。

目前市面上已有基富通、鉅亨、中租基金平台三大基金平台競爭激烈，楊少銘表示，好好基金平台不同在於不但有傳統基金「申購、贖回」的初級市場制度外，還提供一個次級市場交易平台，讓投資人彼此間得以直接「基金交換」，投資人可選擇要「申贖」或「交換」基金。

楊少銘指出，好好基金平台的申購收費採用「先買後付」模式，申購零手續費，贖回金額0.3％收取手續費，假設贖回當下，該基金總報酬率為負數則減免收費，也就是客戶如果在賣出基金後沒賺錢，平台不收費。「希望與投資人站在同一陣線」。

平台申購門檻降低僅2,000元起，只要是1992年之後出生的投資人，以及手中基金市值在100萬元以下，基金申購手續費都能減免，100萬以上會有申購0.3％手續費但若賠錢也不收費。會以100萬為分界，楊少銘分析，主要是有研究過台灣每一位基金投資人每年平均申購金額平均在60萬元至80萬元。

楊少銘強調，好好基金平台對基金公司、基金產業發展也有利。過去基金公司為因應頻繁的申贖，造成基金規模變動大、交易頻繁也會拉高成本、不易有好績效，但若是透過基金交換，投資人可以在賣出時選擇基金交換而不是贖回，基金規模將不會變動、基金管理資產可更穩定。

由於首樁沙盒落地，多位金融重量級人物都到場祝賀。包括藍濤亞洲總裁黃齊元、兩任前金管會主委陳樹與丁克華、前金融研訓院董事長許嘉棟等人都到場致辭。

黃齊元表示，有三大理由看好好好證券，一、看好金融科技。現在全球創投投資最多的就是金融科技產業；二、好好證券是一個平台不是工具，可快速成長複制延伸到海外，一定要走向亞洲、打國際盃；三、好好證券董事長有理想、了解金融、執行力強，所以可整合很多資源，打造金融科技平台，走出新的國際型金融科技領導平台，朝獨角獸發展，與亞洲更多夥伴合作。「好好投資是從小聯盟邁向大聯盟的開始。」

(時報資訊)