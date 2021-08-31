【時報記者莊丙農台北報導】嚴峻疫情帶動無接觸式服務興起，從大眾消費習慣到各產業營運模式均加速數位化的發展趨勢，伊雲谷(6689)在台灣攜手ACCUPASS及Wondercise等多方產業客戶共同因應市場變化，度過疫情關卡。

伊雲谷台灣區業務總監林煜峰表示，疫情之下促使消費習慣的轉變，線上娛樂活動可望成為新常態。伊雲谷近年與多元產業合作發展數位轉型，透過雲端服務不只提供使用者便捷、穩定的服務體驗，結合大數據應用將更貼合使用者偏好，提升客戶黏著度。

台灣指標性活動社交平台ACCUPASS（活動通），擁有高達200萬會員數，每月瀏覽數高達2,000萬以上。因應疫情順勢推出ACCUPASS Online服務，幫助活動主辦單位從售票、行銷及活動執行，以平台為核心提供活動興辦一站式服務，並與伊雲谷及AWS合作，以AWS互動式影片服務（Amazon IVS）為主辦單位提供穩定的線上活動服務。其光是9月上架線上活動即達200場之多，相關業者表示，短期來看，疫情將使80%的主辦單位嘗試以線上形式興辦行銷或社群活動；就長期而言，線上活動打破時間與地域的限制，隨著大眾參與線上活動意願迅速提升，相關活動平台之線上活動種類亦趨多元，包含線上健身、品酒、藝術展覽等。

本土數位健身串流品牌Wondercise，以運動內容影音串流服務結合AI即時動作比對，從數據紀錄中掌握會員運動狀態，讓用戶在自主健身的同時保持良好的智慧健身體驗。在伊雲谷的協助下，Wondercise善用AWS內容交付網路（CDN）及雲端彈性擴展特性，累積全球數萬名的愛好者，負載超過17,500小時的觀看時數。即便在流量高峰，也能達成影音零緩衝與低延遲的高流暢體驗。此外，Wondercise 亦於今年推出線上健身直播，即便疫情當前無法外出健身，透過雲端仍然可以直接把健身房搬進家中客廳。

(時報資訊)