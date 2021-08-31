【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】31日，韓國總統文在寅在現任5年任期內，公布了最後1次政府預算。由於韓國已債台高築，若再加上這次創新高的2022年預算案，預料將使當地財政赤字雪上加霜。

韓國計劃2022年要編列史無前例的604.4兆韓元，約5184億美元政府預算，要比2021年的高出約8.3%。而為了金援被疫情影響的民眾生計，韓國政府之前的兩次緊急紓困支出，則未計入原2021年預算內。

韓國政府2022年除支出將會破新高外，舉債規模占GDP(經濟成長率)比例也同時會衝高至50.2%，並創歷史紀錄。

韓國政府高層表示，中期舉債雖將超過GDP一半以上，但隨著財政體質改善，預計2022年收支差異可縮小。不過，到2025年，韓國舉債比例還會再增加，預估將成長至GDP的58.8%。

文在寅在2017年就任時，政府支出預算只占GDP的4成左右。不過，自2020年新冠病毒爆發後，為紓解韓國各行各業與廣大民眾急需資金壓力，文在寅也不得不修正自己財政方向，迄今已6度追加額外支出。

為避免財務缺口進一步擴大，外界認為31日的韓國預算案，可被視為政府將資金注入急需改善的老年化社會經濟，與日益加劇的貧富差距社會問題之間，一種試圖平衡兩者的權宜手法。

因此，遭OECD(經濟合作暨發展組織)點名，老年化問題嚴重並造成社會成本增加的韓國，打算從總預算中拿出3分之1，約216.7兆韓元，用於社福與就業項目上。

同時，韓國也撥出11.9兆韓元用在環保相關支出上，以確保自己到2050年時，能全面實現碳中和目標。另外，國防軍事方面更是要投入55.2兆韓元。

韓國財政部表示，將在2022年發行167.4兆韓元政府公債，預計可望淨流入約94.9 兆韓元。

粗略統計，全球政府年度預算占GDP比重最高的是日本，大約在250%。歐洲希臘為200%左右，義大利大概150%。至於全球最強的美國，約莫100%。

(時報資訊)